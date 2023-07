Luc-la-Primaube. La formation d’animateurs fédéraux est une priorité pour la Retraite active

Le club de la Retraite Active se structure au fil des années.

Lors des 20 ans du club de la Retraite active, le président Daniel Marre s’est félicité d’avoir 16 animateurs fédéraux, dont 10 qui ont participé aux formations depuis 2021. C’est un point très positif auquel il faut associer aussi la bonne douzaine d’adhérents qui proposent et accompagnent des randos de niveaux différents ou la marche nordique. Cet engagement dans des démarches de formation était devenu nécessaire pour plusieurs raisons : augmentation du nombre d’adhérents et des demandes d’animateurs, animatrices à être remplacés. Les responsables du club veillent que ces activités de sport plein air se déroulent dans les meilleures conditions de sécurité, d’agréments et apprécient l’appui de la municipalité pour le bon déroulement des activités et des animations.

Lors des festivités, des animations ont été présentées par Pierre Joulié, Conseiller Technique Départemental, en commençant par les échauffements puis des démonstrations pour la marche nordique mais aussi le disc golf, swing golf, kin-ball suivis par des participations au choix de ces propositions sans oublier la pétanque et le mölkky. Ève et Frédéric qui ont présenté leur cours de gym et proposé sur ½ heure une démonstration de leur pratique ont été remerciés. Le maire Jean-Philippe Sadoul a remercié le club et plus globalement toutes les associations de Luc-la-Primaube pour les actions menées. Sur la commune toutes les tranches d’âges sont bien représentées mais celle du public senior est en forte augmentation. Le sport et le lien social sont deux piliers du bien vieillir, d’où les orientations proposées par la municipalité dont les projets de création d’itinéraires de circulation douce. Bernard Chambert a présenté le Coders, son rôle et actions menées au niveau départemental : courroie de transmission avec la FFRS et lieu de rencontres entre clubs (journée départementale, journée animateurs…).

La soirée s’est poursuivie avec l’apéritif, le repas, dont la paella, et s’est conclue par le gâteau d’anniversaire : un beau rocher de choux.

Ce 20e anniversaire a été fêté dans la bonne humeur et a permis de retrouver les anciens adhérents. Chacun a levé son verre en souhaitant au club plein de réussites à venir. Les organisateurs remercient vivement tous les participants qui ont fait de cet anniversaire une réussite.