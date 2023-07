Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. L’association Marmotte pour l’insertion et Enedis signent une convention

Très récemment, Liliane Ladet, présidente de l’association Marmotte pour l’insertion et Patrick Liminana, directeur territorial Enedis en Aveyron, ont signé un partenariat portant sur des actions en faveur de l’environnement et de l’insertion professionnelle, dans les locaux de l’espace emploi.

En Aveyron, Enedis est partenaire de l’association Marmotte pour l’insertion qui accueille des personnes en difficulté, éloignées de l’emploi, pour les aider à construire leur projet de vie afin de retrouver une situation personnelle et professionnelle stable. L’association Marmotte pour l’insertion participe au développement économique et social. Les activités principales de l’association sont : la collecte d’objets (mobilier, électroménager, vêtement, jouets, outils…), le tri, le contrôle, la revalorisation de ces objets (réparation, relookage…) et la revente ; le portage de repas ; divers services et petits travaux (espaces verts, maçonnerie…)

C’est dans le cadre de cette dernière activité qu’Enedis confie à l’association Marmotte pour l’insertion une mission de nettoyage du pourtour des postes de distribution publique d’électricité ou des armoires de coupures HTA installés sur les communes de l’intercommunalité des Causses à l’Aubrac.

Ainsi ils participent au développement des territoires en favorisant l’insertion professionnelle.