Luc-la-Primaube. L’équipe Bauguil championne de l’Aveyron en Essor C

Le dimanche 25 juin avait lieu la finale quille de huit de la catégorie Ligue sur le terrain de Calzins, à Luc. L’équipe Bauguil du Sport Quilles Primaubois, composée de Pascal, Mathis, Bruno et Julien, a été sacrée championne de l’Aveyron en Essor C. Avec 4 593 quilles abattues sur le championnat, c’est un beau parcours pour cette équipe qui a pris place en tête de la poule Essor C dès la deuxième manche de la saison. Cette performance leur ouvre la porte de la catégorie Élite, et ainsi, l’équipe évoluera en Promotion la saison prochaine. Nous les retrouverons aussi au championnat de France par équipe, le samedi 5 août à Rodez, une belle compétition en perspective. L’équipe Fabre, composée de Lionel, Jean-Pierre, Allan et Bruno, s’est classée treizième du championnat Aveyron en Excellence avec 4 824 quilles abattues, soit 603 quilles en moyenne par manche. De plus, ces deux équipes se sont qualifiées pour la coupe d’Aveyron dans leurs catégories respectives qui a eu lieu le vendredi 30 juin à Olemps pour l’équipe en excellence et à Inières pour l’équipe en ligue. Ils ont porté bien haut les couleurs du club.