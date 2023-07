Transferts : du changement pour de nombreux anciens joueurs de Rodez

Le Raf pourrait retrouver la saison prochaine plusieurs de ses anciens joueurs, transférés dans des clubs de Ligue 2.

En plus de l’arrivée de Pierre Ruffaut à Onet-le-Château et la probable signature de Rémy Boissier à Dunkerque, déjà rapportées par notre site, plusieurs autres anciens Ruthénois ont changé de club depuis le début de l’été.

Le défenseur Julien Célestine, qui a porté la tunique sang et or entre 2020 et 2022, va poursuivre son tour du monde. Après avoir évolué notamment en Belgique, en Lettonie et au Mexique, le colosse met le cap sur la Hongrie.

Il s’est engagé avec Diosgyori, promu en première division. Célestine était libre de tout engagement depuis la fin de son aventure à Club Leon, en avril. Il n’avait pas réussi à s’imposer au sein de la formation mexicaine, avec seulement 4 apparitions au cours de la saison.

Johann Obiang et Valentin Henry restent en Ligue 2

Lui aussi a quitté le Raf il y a un an et lui aussi change de club. Après une saison mitigée à Caen (13 apparitions), écourtée notamment par des blessures, Johann Obiang a signé un contrat de deux saisons avec Pau, autre club de Ligue 2.

À l’inverse, un ancien du Piton a rejoint le Stade Malherbe. Il s’agit de Valentin Henry, Ruthénois entre 2019 et 2021, qui a quitté Sochaux pour retrouver en Normandie Jean-Marc Furlan, son ancien entraîneur à Brest.

Ces deux joueurs sont susceptibles d’affronter en Ligue 2 leur ancien partenaire Yohan Roche. Le défenseur central passé chez les sang et or entre 2019 et 2021 a rejoint Quevilly, après deux saisons en Turquie.

Daillet et Guerbert descendent d'une division

Dans les championnats amateurs, Aurélien Tertereau a rejoint Avranches (National). Le milieu de 31 ans a évolué lors des deux dernières années à Toulon (N2). Edouard Daillet a quitté Paris Atletico, avant-dernier de National la saison dernière. Le défenseur central passé par l’Aveyron entre 2015 et 2018 évoluera à Saint-Malo, pensionnaire de National 2.

Son ancien partenaire Mathieu Guerbert, formé à Rodez et membre de l’effectif senior durant huit saisons, a rejoint Montauban (R1) après deux saisons à Colomiers (N3).

Il n’est pas le seul à rebondir au niveau régional : après des parcours sinueux, Dorian Caddy et Boris Mathis se sont engagés à Villefranche Saint-Jean Beaulieu (R1) et Chalon (R1).

Encore des joueurs à la recherche d’un contrat

Cette liste est susceptible de s’allonger dans les prochaines semaines, puisque plusieurs anciens sang et or sont actuellement à la recherche d’un contrat, comme Pierre Bardy, Bart Straalman, Nathanaël Dieng ou encore Ayoub Ouhafsa.

Ainsi qu’un autre joueur qui a quitté le Raf cet été, Thomas Secchi, actuellement en préparation avec l’UNFP.