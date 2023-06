Football : le gardien Thomas Secchi quitte Rodez

Le troisième gardien du Raf quitte l'Aveyron après dix ans au club.

Thomas Secchi l'avait annoncé sur ses réseaux il y a plusieurs jours, le Rodez Aveyron football vient de le confirmer à son tour : le numéro 30 sang et or s'en va. Sans préciser sa nouvelle destination, le club rouergat affirme seulement que son troisième portier "s'envole vers de nouveaux horizons".

"Dix ans, deux montées et une quatrième année en Ligue 2 plus tard, je suis reconnaissant et fier d'avoir pu participer à cette histoire. Une page se tourne mais l'aventure continue, il est l'heure pour moi d'aller relever de nouveaux défis. À bientôt Rodez", écrit le principal intéressé sur son compte Instagram.

En tant que remplaçant de Lionel Mpasi et de Sébastien Cibois, Secchi n'était pas prédestiné à avoir beaucoup de temps de jeu cette saison. Pourtant, les blessures successives des deux hommes lui ont permis d'enfiler les gants dans des matches ô combien importants. À l'image notamment du quart de finale de Coupe de France contre Toulouse.