Brommat. Une journée conviviale au moulin de Burée

Les journées du patrimoine de pays et des moulins ont pour objectif de faire découvrir et de sensibiliser le public au patrimoine régional.

À cette occasion l’association du Sentier de l’imaginaire de Brommat qui gère avec la mairie le moulin de Burée avait organisé une visite de ce dernier.

Ce moulin à grain et à huile, encore équipé de son matériel, fut le dernier du canton à fonctionner. Il témoigne de plusieurs siècles d’utilisation de l’eau comme source d’énergie renouvelable au service de l’économie en milieu rural. À la suite de la visite, un pique-nique musical était organisé au théâtre de verdure, à l’ombre des pommiers où les nombreux amis du moulin ont pu assister à un concert du pianiste Pierre Duclay tout en partageant un repas préparé par Marie-Claude et servi par Marie-Christine, Jack et Marie-Hortense, sans oublier les délicieuses tartes aux pommes de l’ami Daniel venu de Clermont-Ferrand.

Un grand merci à ces bénévoles qui ont permis à tous de passer un agréable moment et à Pierre Duclay qui reviendra le 10 août pour un spectacle son et lumière "Splendeurs musicales du cinéma".