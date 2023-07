Le vélo électrique de demain se libère de sa chaîne

(ETX Daily Up) - En matière de mobilité électrique, certaines innovations sont plus marquantes que d'autres. C'est le cas de la technologie de pédalage sans chaîne de la start-up française Cixi, qui vient d'être déployée sur un premier vélo, encore au stade de concept.

Ce concept est le fruit d'une collaboration entre les deux sociétés françaises Cixi et Look Cycle. Cixi est une start-up spécialisée dans la mobilité, qui a notamment développé Vigoz, un étonnant véhicule à pédales capable d'atteindre les 120 km/h, tandis que Look Cycle est de son côté réputé pour ses vélos de compétition performants.

Ce qui distingue donc ce vélo, le Rover 45, c'est l'intégration de la technologie de pédalage sans chaîne de Cixi, baptisée PERS (pour Pedaling Energy Recovery System). Celle-ci offre néanmoins une expérience comparable à celle d'un vélo classique, le tout sans le moindre changement de vitesse. Le cycliste règle sa cadence, la vitesse de pédalage déterminant celle du vélo. De plus, une application mobile dédiée permet d'ajuster le niveau d'efforts nécessaire selon le type de terrain et le dénivelé. Le Rover 45 peut atteindre une vitesse maximale limitée à 45 km/h.

Il en résulte un vélo sans chaîne ni courroie de transmission, une technologie qui présente un immense potentiel pour l'avenir du vélo électrique, un secteur en plein boom.

Look Cycle n'a pas encore communiqué sur la disponibilité et le prix du Rover 45. A l'avenir, Cixi pourrait bien évidemment vendre sa solution à d'autres constructeurs.