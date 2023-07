Luc-la-Primaube. Les arts martiaux français à la MJC, c’est l’affaire de Romain Blanes

Depuis 2018, la MJC Luc-la-Primaube propose à ses adhérents de découvrir les arts martiaux français, toutes les semaines, durant 2 heures avec Romain Blanes. Mais alors que judo, karaté et autres arts martiaux asiatiques n’ont plus de secrets pour les Français, voilà que l’on redécouvre l’art de la bagarre "à la française" ! Afin de mieux comprendre ce qu’il en retourne, nous avons posé quelques questions au principal intéressé.

Depuis quand pratiquez-vous les arts français et comment les avez-vous découvert ?

Et bien, pour faire simple, j’ai commencé la savate boxe française en 2006, qui est un sport de combat codifié. Et un jour, par l’intermédiaire de mon professeur Philippe Joly, j’ai découvert que la boxe française, ce n’était pas un sport à l’origine et qu’elle était liée à la pratique de l’escrime ! J’ai donc étudié durant de longues années jusqu’à me sentir prêt à transmettre mes connaissances. C’est-à-dire depuis 2015.

Mais êtes-vous diplômé pour enseigner tout ceci ?

Bien sûr ! Je suis diplômé d’un Certificat de qualification professionnelle dans la savate et tout récemment, je viens de réussir les épreuves pour le CQP Jeux sportifs et Jeux d’opposition. Le reste des connaissances spécifiques se fait en formation personnelle continue, car il y a toujours à apprendre.

Et qu’enseignez-vous ?

Plein de choses ! De la lutte française, de la boxe française traditionnelle, les escrimes à la canne, au bâton, à la pointe et à la contrepointe, la baïonnette et les outils agraires ! L’avantage des AMF est que tout est lié, et travaille en synergie. Quand vous apprenez la boxe, vous apprenez aussi pour les autres spécialités, comme la canne ou la baïonnette. Cela paraît incongru, mais c’est factuel. Les AMF sont un univers martial cohérent.

Comment vous êtes vous formé ?

La formation est ce qui a été le plus dur en vérité, car il n’y a plus de Maître au sens AMF du terme. J’ai donc dû me plonger dans la lecture de dizaines de traités de l’art et de la culture des armes à la française. Actuellement, je travaille sur deux traités d’escrime du temps d’Henri IV.

Comme vous pouvez le voir, Romain Blanes est un passionné, et il vous attend dès septembre les lundis et mercredis de 19 heures à 21 heures à la MJC de Luc-la-Primaube pour les cours tout public (à partir de 13 ans) et les vendredis de 10 h 30 à 11 h 30 à la salle de gym de Luc pour le cours spécifique destiné aux seniors de plus de 55 ans.

Renseignements auprès de la MJC au 05 65 42 30 33.