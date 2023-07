Saint-Symphorien-de-Thénières. Randonnée solidaire et gourmande

L’association "Les en Vies" portée par Véronique, Isabelle et Élodie toutes sensibilisées à la cause du cancer, organise une randonnée solidaire et gourmande, le samedi 29 juillet : soit 9 km au Saut du Chien ou 3 km en balade autour du lac de Saint-Gervais. Le départ sera donné à 16 heures (départ et arrivée à la salle des fêtes de Saint-Gervais).

Les tarifs de 15 € par adulte et 10 € par enfant comprennent la rando et le repas soupe au fromage. Les fonds récoltés serviront au financement de leur projet et dons aux associations qu’elles soutiennent "Jeune et Rose, Ruban Rose et enfants du désert". Merci de vous inscrire nombreux à cette noble cause auprès de l’office du tourisme 05 65 44 81 61 ; Élodie 06 25 37 16 52 ou Véro 06 42 13 11 73.