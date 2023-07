Espalion. Yaka’Venir a pris ses quartiers d’été

Depuis le 11 juillet, l’animation gratuite pour les enfants, Yaka’Venir se déroule les mardis et jeudis jusqu’au 10 août.

Pour ouvrir le bal, mardi 11 juillet, le spectacle "Béron à tous les étages", présenté par la Compagnie à tiroirs, avait élu ses quartiers sur la place du marché. Malgré la chaleur, une soixantaine de personnes, adultes et enfants étaient présentes.

L’artiste durant 45 minutes évoluait selon les codes du cirque, tels que l’acrobatie, le funambulisme, le jonglage ou le clown entre autres.

Jeudi 13 juillet, le minigolf était de retour à Espalion durant un après-midi, le long des allées du Lot ainsi qu’une découverte des cultures du monde au musée des mœurs et coutumes, Place des Prisons. Mardi 18 juillet, au jardin des petits arbres, "Les maîtres du jeu", des jeux géants traditionnels en bois alliant adresse, stratégie et réflexion se tenaient à l’ombre des arbres.

Les prochains rendez-vous sont mardi 25 juillet, au foirail, avec :

- Kart à pédales, pour les enfants de 5 à 12 ans, de 14 heures à 17 heures

- Parcours "Tyrolienne et mur d’escalade", de 10 heures à midi et de 14 heures à 18 heures, pour les enfants de plus de 5 ans. Jeudi 27 juillet, au site de la Grave, Buggy radiocommandé, ouvert à tous, de 14 heures à 17 heures, au foirail, démonstration et atelier médiéval, de 11 heures à midi et au château de Calmont d’Olt (1), visite guidée et jeux au château, de 14 heures à 17 heures.

(1) : Réservation 3 jours avant auprès de l’office de tourisme au 05 65 44 10 63.