Espalion. Bois flottés et photos à la galerie Bouldoires

C’est à la galerie Bouldoires au 5 rue de la Grave (à trois pas du Pont-Vieux) à Espalion que Patrick Saillan expose toute une série de bois flottés généralement en provenance des berges du barrage de Castelnau. Des "formes tourmentées" minutieusement nettoyées, éventuellement cirées, montées sur un socle de schiste, parfois agrémentées d’un galet du Lot et mises en valeur par un éclairage rasant. En cohérence avec ce sujet, l’artiste qui est aussi un photographe averti présente une série de clichés, le plus souvent en noir et blanc, d’arbres et de vieilles souches de châtaigniers.

De son côté le maître des lieux, qui a lui aussi un long passé de photographe amateur, a accroché une série de photos souvenirs de ses périples en Turquie, Jordanie, Égypte ou de… l’Aubrac bien plus proche. Mérite le détour. Ouvert jusqu’à… la fin août.