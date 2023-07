Henri Passaga, le meunier aveyronnais de Montpellier, s'est éteint à l'âge de 92 ans

Il avait repris en 1967 le moulin de Sauret et fournissait en farine des dizaines de boulangers de la région. Ses obsèques auront lieu ce lundi 24 juillet à Laissac.



Sur les bords du Lez à Montpellier, le moulin de Sauret est devenu une curiosité qui défie le temps. C'est la plus vieille entreprise de la cité puisqu'elle fonctionnait déjà en 1146 ! Aujourd'hui, elle produit une farine qui alimente des dizaines de boulangeries (plus de 200) de la région, de "Arles à Perpignan en passant par Montpellier", décrit Midi Libre. Selon le journaliste Jérôme Carrière, ce moulin produit environ 7 000 tonnes de farine par an, "soit l’équivalent de 30 millions de baguettes et la consommation d’un jour de pain en France !".

"La farine dans le sang"

En 1967, c'est l'Aveyronnais Henri Passaga, originaire de Laissac, fruit d'une 5e génération de minotier, qui avait racheté ce lieu mythique et l'avait aidé un peu plus à traverser le temps. Aujourd'hui, c'est son fils Jean-Pierre qui dirige cette entreprise on ne peut plus familiale, puisque le petit-fils Hugo relèvera aussi le gant de la minoterie. Quant à Henri, il est décédé ce jeudi 20 juillet, à l'âge de 92 ans.

"Il avait toujours la farine dans le sang", a raconté à nos collègues de Midi Libre son fils Jean-Pierre. "Sa dernière question a été : comment est la récolte de blé ?"

Ses obsèques auront lieu ce lundi 24 juillet à 15 heures à Laissac.