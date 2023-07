Onet-le-Château. Les "lundis d’été" ont repris place des Œillets, rendez-vous cet après-midi !

Depuis ce lundi 17 juillet, le Pétan’club des Quatre-Saisons organise un concours en 3 parties à la mêlée, ouvert à tous (licenciés ou pas), tous les lundis. Et pour ce premier lundi, les joueurs ont affolé les compteurs : 58 fut en effet, le dernier chiffre record du nombre de participants ! La forte chaleur n’avait pas découragé les habitués des "lundis d’été" puisque parmi les anciens, on retrouvait les jeunes champions d’Aveyron minimes Ruben Vayssettes et Joris Ploncard qui ont disputé les 3 rencontres. Même s’ils n’ont gagné que 2 rencontres sur les 3, sans doute les reverrons-nous cet après-midi, tant ils sont motivés par ce jeu. Il faut dire aussi que les zones ombragées facilitent les rencontres et la buvette permet à chacun de se rafraîchir et se désaltérer tout au long de l’après-midi. Pour mémoire, les récompenses se font sous forme de points, qui se cumulent et seront échangés à la fin de l’été, contre des bons d’achat.