Tour de France 2023 : combien gagneront le maillot jaune et les autres coureurs à l'arrivée ce dimanche ?

Un deuxième Tour de France tend les bras à Jonas Vingegaard ce dimanche 24 juillet à Paris au terme de la 110e édition. Si le Danois touchera au minimum 500 000 €, à combien s'élèvent les différentes primes versées aux différents participants en fonction de leurs résultats ?



Partis de Bilbao (Espagne) et après trois semaines de course, les coureurs du Tour de France 2023 terminent la boucle ce dimanche 24 juillet sur l'avenue des Champs-Elysées. Voici les gains versés au vainqueur final et aux premiers classés du classement général, ainsi qu'aux vainqueurs du maillot à pois, du maillot vert, du meilleur jeune ou du super combatif.

Découvrez les différents gains