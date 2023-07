Îles menacées, évacuations sans précédent : la Grèce touchée par d'impressionnants feux de forêt

La Grèce fait face à de très importants feux de forêt en ce mois de juillet 2023. Entre une menace qui continue de grandir et des évacuations d'ampleur inédite, le pays vit des heures très difficiles.

La Grèce fait face à d'impressionnants feux de forêt en cet été 2023. Depuis plusieurs jours, l'île de Rhodes est particulièrement touchée. Elle n'est plus la seule : alors que les opérations d'évacuation se poursuivent, l'incendie gagne du terrain.

Comment le feu évolue-t-il ?

D'abord concentrés sur l'île de Rhodes, les feux de forêt continuent leur dangereuse avancée. Corfou, Eubée, Yliki mais également le cœur de la Grèce : les flammes continuent leur évolution ce lundi. The Guardian indique que 82 incendies sont actuellement en cours dans le pays.

La puissance des flammes était telle que l'incendie qui s'est déclaré sur l'île de Corfou était visible depuis l'Albanie, pays frontalier avec la Grèce.

C'était hier soir par Dominic Frisby : les #incendies de l’île de #Corfou visibles depuis l'Albanie (pays frontalier avec la Grèce). https://t.co/PD66agvIQf — Guillaume Séchet (@Meteovilles) July 24, 2023

Combien de personnes ont été évacuées ?

Le nombre de personnes évacuées de Rhodes n'a pas cessé de grimper. Un temps évalué à 19 000, il est désormais de 30 000. "La plus grande opération d'évacuation jamais effectuée" a été menée par les secours, selon Konstantia Dimoglidou, porte-parole de la police. Les pompiers ont rapporté que 2 500 personnes ont été évacuées de Corfou, en pleine nuit de dimanche 23 au lundi 24 juillet.

\ud83c\uddec\ud83c\uddf7 Grèce: près de 2.500 personnes ont été évacuées par précaution dans la nuit à Corfou, où un incendie fait rage dans le nord de cette île très touristique, a annoncé à l'#AFP un porte-parole des pompiers. pic.twitter.com/IwoevWFF2k — Agence France-Presse (@afpfr) July 24, 2023

Les touristes espèrent rentrer chez eux

Rhodes et Corfou sont les destinations en Grèce les plus prisées par les touristes, notamment venus du Royaume-Uni et d'Allemagne. "C'est le septième jour d'incendie et il n'est toujours pas sous contrôle", a déclaré à la télévision publique le maire adjoint de Rhodes, Konstantinos Taraslias.

Les touristes ont passé la nuit dans l'aéroport, en espérant rentrer chez eux. "C'était un peu compliqué sur la plage avec la fumée", a affirmé à Reuters John Hope, vacancier venu de Manchester en Angleterre.

La compagnie aérienne easyJet a indiqué dimanche avoir affrété pour lundi deux vols de rapatriement en plus des neuf vols déjà opérés entre l'île et l'aéroport de Gatwick à Londres. "Nous avons beaucoup de clients là-bas qui veulent rentrer à la maison. On ne va pas les laisser de côté", a déclaré un dirigeant de Ryanair sans toutefois ajouter de nouveaux vols.

Alerte rouge

La Grèce est souvent touchée par des feux de forêt en été, mais le changement climatique a mené à des températures de plus en plus extrêmes dans le sud de l'Europe. Ce lundi, de multiples régions du pays sont en alerte rouge : autrement dit, le danger de feu de forêt est extrême. Les prévisions météo planchent sur des températures allant de 29 à 39°C, ce 24 juillet. Mardi, en Grèce, le thermomètre va de nouveau être à la hausse : il pourrait aller jusqu'à 42°C.