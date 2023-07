Cap sur 2050 pour les élus du Nord-Aveyron avec le parc

À l’invitation du parc naturel régional (PNR) de l’Aubrac, un atelier "Destination Territoire à Énergie Positive" s’est tenu dernièrement à Graissac. Il en ressort que la réduction des besoins énergétiques pourrait provenir d’actions fortes sur le logement, l’éclairage ou le transport. Pour ce faire, la production d’énergie pourrait s’envisager autour du photovoltaïque et d’une filière bois structurée et maillée sur le territoire du Nord-Aveyron. L’atelier s’est conclu par une présentation du pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) Centre Ouest, qui a expliqué son initiative "Coopérative Citoyenne", dont le but a été de mettre en place une structure de production d’énergie solaire portée par le territoire et les acteurs locaux. Un projet qui relocalise les impacts de la production d’énergie renouvelable sur un territoire et qui sera présenté lors d’un voyage d’étude en septembre.