Lacroix-Barrez. En selle pour un spectacle équestre fantastique au Château de Valon

"Le Complot du Baron Noir", tel est l’intitulé du spectacle vivant et déambulatoire contant les aventures d’Amérigot Marquès, baladin épris d’un amour impossible pour Laura d’Avalon, fille du Roi, qui sera donné ce mercredi 26 juillet, puis les 2 et 9 août prochains, à 21 h (sur réservation).

Le destin d’Amérigot bascule lorsqu’il apprend le mariage de sa bien-aimée avec son plus vieil ennemi : Benoît de Peyre. Mais tout ne se passe jamais comme prévu au royaume de Valon…

Au programme de ce spectacle unique son et lumière : des chevaux, des combats, un complot, de la danse, un amour impossible sans oublier un soupçon d’humour !

Ce spectacle est présenté par la Compagnie Impulsion (mise en scène Nadine Vignolo) avec la participation d’habitants du territoire et financé par l’Office de Tourisme en Aubrac en partenariat avec la Communauté de communes Aubrac, Carladez et Viadène. Lieu : Valon (12600 Lacroix-Barrez). Départ sur le parking du village, déambulation dans la rue jusqu’à la basse-cour du Château (des bancs seront à votre disposition). Durée : 1 h 20 mn Tarifs : 16 €/adulte, 10 € ado (12 – 18 ans), 6 €/enfant (6 – 11 ans) et gratuit pour les – de 6 ans.

Réservations et billetterie (paiement à l’inscription) à l’Office de Tourisme de Mur-de-Barrez au 05 65 66 10 16 – carladez@tourismeenaubrac.com ou au Château de Valon au 05 65 66 22 36 – valon@tourismeenaubrac.com Boissons et restauration rapide sur place jusqu’à 21 h à Valon Gourmand (produits locaux : planche charcuterie et/ou fromage, sandwich club, dessert glace ou gâteau à la châtaigne).