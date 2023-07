Espalion. Les élèves de Saint-Hilarian ont visité le centre de tri de Millau

La classe de CM2 de l’école Saint-Hilarian d’Espalion s’est rendue à Millau pour visiter le centre de Tri Ecotri où les élèves ont été accueillis par les animateurs du Sydom Aveyron. Après avoir abordé, sur le parcours pédagogique, de façon ludique et interactive, les notions telles que le tri, le recyclage, le compostage, le gaspillage, la consommation… Ils ont ensuite visité le centre de tri où les animateurs leur ont expliqué le process : arrivées des sacs jaunes, tri mécanique et manuel des différents matériaux composant les emballages recyclables et enfin mise en balles de ces matériaux afin de les acheminer vers les usines de recyclage.

Cette sortie est l’aboutissement des animations menées dans l’établissement depuis plusieurs années par le Smictom Nord-Aveyron sur le thème des déchets. Pendant ces animations, les élèves ont appris que chaque nord-aveyronnais produit près de 600 kg de déchets par an (tous déchets confondus) et que sur les 232 kg d’ordures ménagères enfouis au bioréacteur de Trifyl dans le Tarn, près de 30 % sont des emballages devant être jetés dans le sac jaune et plus de 36 % dans le compost. Ils se sont également questionnés sur leur façon de consommer et de gaspiller. Là encore, les chiffres sont étonnants : près du tiers des aliments produits sur la planète est gaspillé ! Même si toutes les étapes de la chaîne alimentaire sont concernées, c’est à la fin de celle-ci, au stade de la consommation, que près de 33 % du gaspillage a lieu. En France cela représente 30 kg par an et par habitant, dont 7 kg d’aliments encore emballés.

C’est donc à chacun de faire attention. ?