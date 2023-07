Vos vacances en Aveyron : des idées de sorties ce mardi 25 juillet

Comme chaque jour de l'été, voici quelques suggestions pour animer votre journée de ce mardi 25 juillet.

Brommat

- Visite guidée du moulin de Burée de 14 h à 18 h.

Durenque.

- Visite du Moulin de Roupeyrac, de 14 h 30 à 18 h 30.

Entraygues-sur-Truyère.

- Marché d’artisanat d’art de 10 h à 19 h ; jeux divers ; 21 heures, concert avec le groupe « Paprika », sur la place de la République.

Espalion.

- Visites guidées du château de Calmont de 10 h 30 à 19 h 30.

- Ouverture de la chapelle des Pénitents de 14 h 30 à 18 h 30.

- Ouverture du musée du Rouergue de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h, place Frontin (anciennes prisons).

- Ouverture du musée Vaylet et du scaphandre de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.

- Visites guidées à 16 h 30 au musée des Mœurs et Coutumes.

- Opération « Yaka’Venir à Espalion » ; kart à pédales ; tyroliennes et mur d’escalade, de 14 h à 18 h. Au Foirail.

Goutrens.

- Visite de l’espace Georges-Rouquier de 14 h 30 à 18 h 30.

- Visite du musée « Nos campagnes autrefois », de 14 h à 19 h.

Lacroix-Barrez.

- Ouverture du château de Valon de 10 h 30 à 18 h 30.

Laissac.

- Marché d’été ; animation avec le groupe « Carton Rouge », de 8 h à 12 h.

- Visites guidées du marché aux bestiaux, tous les mardis à 7 h 45, à 8 h et à 8 h 15.

Naucelle.

- Installation de la Caravane du sport.

Olemps.

- « Picnic concert » avec le guitariste et chanteur Daniel Ariza.

Prades-d’Aubrac.

- Ouverture du lac des Picades, de 9 h à 18 h 30.

Réquista.

- Visite du musée à Lincou, de 10 h à 16 h.

Saint-Amans-des-Cots.

- Concert avec le groupe « MRG Moussaka »

dès 20 heures avec repas. Place de l’église.

Saint-Chély-d’Aubrac.

- Visite commentée du village, à 17 h. Rendez-vous devant l’office de tourisme.

Saint-Cyprien-sur-Dourdou.

- Brocante et vide-greniers, de 7 h à 17 h sur le foirail.

Saint-Geniez-d’Olt.

- Festival de musique en vallée d’Olt ; concert, à 18 h 30 à l’auditorium.

Saint-Hippolyte.

- Concours de pétanque à 20 h.

Sainte-Juliette-sur-Viaur.

- Concours de pétanque à 19 h sur la place du village.

Salles-la-Source.

- Ouverture de l’église Saint-Paul, de 10 h à 18 h.

Salmiech.

- Ouverture du musée du charroi rural, de 11 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h 30.

Taussac.

- Visite de la Maison du Bois de 14 h à 18 h.

Tayrac.

- Concours de pétanque à 20 h 30.