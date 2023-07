La Selve. Derniers jours de l’école

Jeudi 6 juillet, les enfants, parents et enseignantes de l’école St Joseph de La Selve se sont retrouvés pour le traditionnel repas de fin d’année. Cette année, il avait une saveur un peu particulière. En effet, c’était le tout dernier, il n’y en aura pas l’année prochaine. Ce fut une soirée mêlée de joie et de nostalgie. Anciens élèves, parents d’élèves et enseignantes étaient conviés et tous ont pu se remémorer les aventures vécues au sein de cette école.Le vendredi, dernier jour avant les grandes vacances, arriva le moments des au revoirs. Un moment chargé d’émotion, entre rires et larmes, car tous, élèves et enseignantes, savaient qu’ils ne se retrouveraient pas en septembre. Ce fut l’occasion d’échanger des petits cadeaux en mémoire de ces années passées à La Selve. Souhaitons une bonne continuation à Nellie Boudou, qui après 14 années passées à enseigner à nos petits selvois, dont 3 en tant que directrice, s’occupera de la classe des CM à l’école privée de Ceignac, ainsi qu’à Emeline Féral qui a occupé le poste d’aide maternelle et agent de service pendant 7 années.Enfin et surtout, que nos élèves puissent retrouver dans leurs écoles respectives les valeurs d’entraide, d’amitié et de bienveillance qu’ils ont connu à La Selve. Qu’en grandissant, ils préservent entre eux ce lien qu’ils ont commencé à tisser et qui fait l’âme d’un village.Une page se tourne. Avec 5 écoles que comptait notre commune il n’y a pas si longtemps, la dernière ferme ses portes cette année et c’est un peu de la vie du village qui part avec elle.