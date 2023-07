Bozouls. Deux nouveaux pilotes "lâchés" au club ULM (Gapulm)

Le club ULM de la cité (Gapulm) a à cœur de perpétuer la tradition qui consiste à fêter et à partager la réussite de ses pilotes. Et cela se traduit immanquablement par un pot offert aux adhérents du club. Ainsi, récemment ce sont deux nouveaux élèves pilotes qui ont été lâchés, c’est-à-dire qu’ils ont volé seul pour la première fois ; ce qui est toujours un moment d’émotion mémorable dans la vie d’un pilote.

Jean-Baptiste Lagriffoul, 24 ans, a commencé il y a 6 mois son instruction et il vient d’être lâché par son instructeur Jean-Paul Cabanette. Il en va de même pour Kelan Louradour, lâché après 6 h 30 de vol : une performance !

Sept élèves sont en cours de formation depuis un peu plus d’un an : "c’est indispensable pour l’avenir d’un club d’avoir des nouveaux pilotes et particulièrement des jeunes", indiquent les dirigeants de l’association du Gapulm (groupement aveyronnais des pilotes d’ultraléger motorisé). Trois appareils multi-axes super Guépard, équipés pour le voyage (radar, transpondeur) avec plus de 4 heures d’autonomie, appartiennent au club qui compte une trentaine d’adhérents. Un des appareils sera changé d’ici la fin de l’année par un neuf.

L’école de pilotage est assurée par deux instructeurs. Avec une formation à l’ancienne, aime dire Jean-Paul Cabanette, c’est-à-dire avec, en priorité, la prise en compte de la sécurité.

Des Baptêmes de l’air sont proposés. Après un petit briefing avec le pilote, il est possible de s’envoler pour découvrir les merveilleux paysages du secteur autour du canyon de Bozouls ; des vols de 15, 30 ou 60 minutes sont possibles.

Contact : Gapulm, La Devèze d’Aubignac, 12340 Bozouls, Tél. : 06 80 26 65 31.