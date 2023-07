Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Jean Dupin à la maison de la presse pour dédicacer son dernier ouvrage

La maison de la presse a accueilli récemment, Jean Dupin, pour la dédicace de son dernier ouvrage "Quand pleurent les fusils".

Il est né en 1936, en Aveyron. Il réside à Toulouse. Ses ouvrages sont très inspirés par sa région de naissance : les hauts plateaux du Lévezou et tout particulièrement le village d’Arvieu. Le virus de l’écriture l’a touché lorsqu’il a pris sa retraite de cadre supérieur dans les Postes.

Dans cet ouvrage il relate, le destin de Jacques, tout tracé. Dans son Aveyron natal, il vit paisiblement au sein d’une famille qui l’aime et se destine à exercer le merveilleux métier d’instituteur. Hélas, nous sommes en 1956 ! Et Jacques a vingt ans ! La guerre d’Algérie va le happer en pleine jeunesse, le broyer inexorablement. Un appelé parmi tant d’autres ! À la fierté et à l’honneur de servir son pays se substituent bientôt l’angoisse, l’horreur puis l’indicible douleur. Au milieu de toutes les atrocités auxquelles nul ne l’avait préparé, d’ailleurs qui l’eût pu ? Vont s’installer, et croître envers et contre tout, des amitiés. Inattendues. Solides. Porteuses d’espoir en l’être humain.

Comment alors ne pas s’attacher à Jacques, cet involontaire héros de l’ombre né sous la plume de Jean Dupin, qui ira jusqu’à sacrifier le grand amour de sa vie afin de ne pas l’entraîner dans le désespoir de sa vie tranchée !