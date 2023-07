La Loubière. L’assainissement collectif arrive

Le quartier des Aumets du village d’Ortholès va être raccordé à l’assainissement collectif grâce au chantier réalisé à l’initiative de la Communauté de communes Comtal Lot Truyère. C’est l’entreprise Éric Triadou qui creuse les tranchées nécessaires pour raccorder ce lotissement aux deux réseaux réalisés précédemment pour desservir le vieux village puis le lotissement plus récent. Les habitants des Aumets qui avaient des difficultés croissantes pour maintenir en bon état de fonctionnement leurs installations individuelles sont ravis de l’aboutissement de ce raccordement imminent. Pour l’entreprise de travaux publics Triadou le sol rocailleux s’est avéré difficile mais le brise roche et la dextérité des conducteurs a permis d’enfouir le nouveau réseau en direction de la station de la route des Douze, largement dimensionnée pour recevoir ces effluents supplémentaires. Il ne restera plus ensuite qu’à remettre en état la route des Aumets au terme du chantier de mise en place du réseau. Les riverains se réjouiront aussi de la fin des perturbations sur la circulation. Encore un peu de patience et le village d’Ortholès sera intégralement assaini collectivement.