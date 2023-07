Le voyage d'affaires a un train d'avance en matière de déplacements responsables

(ETX Daily Up) - Entre confinements, limitation de déplacement et télétravail, la crise sanitaire avait signé son arrêt de mort. Désormais, le voyage d'affaires retrouve un sens en prenant un virage écologique. Depuis le début de l'année, 60% des déplacements professionnels en France ont été réalisés en train.

Il y a eu la restauration, mais aussi la construction ainsi que le commerce de détail. Voilà pour les secteurs professionnels les plus touchés par la crise sanitaire, d'après l'Insee. Dans le contexte du Covid-19, il y a eu un autre pan de la vie professionnelle qui a été totalement mis à l'arrêt, et qui concerne de nombreuses branches : le voyage d'affaires. De facto, ils ont été contraints par les confinements ou les limites de déplacements. A un moment où le télétravail s'était instauré comme une nouvelle façon de remplir son contrat et que les visios conférences constituaient l'unique solution pour mener des réunions, le voyage d'affaires s'était d'autant plus montré superflu. A la rentrée 2022, le directeur de mission Business Travel chez Epsa, un cabinet de conseil en optimisation de performance, avait confié au journal Les Echos que la demande du secteur devrait reculer de 20%.

Alors que l'Organisation de l'aviation civile internationale estime que le trafic aérien sera supérieur de 3% par rapport à 2019 - période d'avant-crise, d'ici la fin de l'année, le voyage d'affaires prend pour sa part un tout autre chemin en accélérant sur sa mutation à la faveur d'une prise de conscience écologique. Qu'on se le dise tout de suite, il n'est pas du tout question de sa disparition. Selon le dernier baromètre d'American Express Global Business, révélé en avril dernier, plus de la moitié des voyageurs d'affaires (51%) estiment que les déplacements assurent le lien entre les collègues, mais aussi l'entreprise. Pour une immense majorité (92%), ils permettent même le développement de l'entreprise. Pour les PME et les PMI, ce sont des réunions internes, sinon des événements, qui les motivent. Quand ils prennent l'avion, les voyageurs d'affaires français se rendent successivement en Allemagne, aux Etats-Unis, en Espagne, en Italie et au Royaume-Uni, d'après l'agence FCM Consulting qui gère les déplacements professionnels.

Pour autant, cela n'empêche pas le voyage d'affaires de prendre un virage plus responsable. 66% des voyageurs d'affaires déclarent ainsi mesurer leurs émissions de CO2, alors qu'ils n'étaient que 53% en 2022. Si ce n'est que du déclaratif, on se rend compte que les paroles sont joints aux actes grâce à la dernière étude de Qonto, relayée par Tourmag. Depuis le début de l'année, 60% des déplacements des voyageurs professionnels en France sont réalisés en train. La marge de progression est encore grande puisque l'activité du voyage d'affaires n'a pas encore retrouvé son niveau d'avant-crise. A l'échelle mondiale, le baromètre d'American Express l'a estimé à 72%, contre 80% rien que pour le marché français.