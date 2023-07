Sénergues. Léo seul représentant du club au championnat de France à Montpellier

C’est ce samedi 29 juillet que va se dérouler le 72e championnat de France individuel de quilles de huit du côté de Montpellier. Le niveau de ce sport ne cessant d’évoluer vers le haut il devient de plus en plus difficile d’obtenir un des 240 sésames qualificatifs à cette compétition.

Il s’en est fallu de peu pour nos deux glorieux vétérans, Francis et Yves, qui ont malgré tout réussi leur saison avec notamment un podium lors de la coupe d’Occitanie. C’est passé encore plus près pour Jean-Noël Vigouroux à qui il n’a manqué que quatre petites quilles pour se retrouver dans les 75 qualifiés Aveyronnais en seniors. Léo Servières sera donc le seul représentant du club et aura un sacré challenge à relever puisqu’il défendra son titre obtenu en 2022 du côté de Saint-Amans-des-Cots, catégorie poussins.

Bien sûr le speaker de la compétition, d’origine Sénerguoise, essaiera d’éviter tout excès de chauvinisme. Mais bon…