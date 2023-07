Paris : la Ville déploie les premiers panneaux solaires sur les toits de bâtiments publics

Ce mercredi 26 juillet, Dan Lert, adjoint à la Maire de Paris en charge de la transition écologique, du plan climat, de l’eau et de l’énergie présentera la première installation de panneaux photovoltaïques en cours sur le toit de l’école polyvalente de Reims dans le 17e. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du programme « Energieculteurs ».

Crise climatique, crise énergétique, face aux défis de ce siècle, l’adaptation des grandes métropoles du monde est une priorité. Depuis plus de 15 années, Paris s’est fixée des objectifs très ambitieux notamment au travers de son plan climat et a agi en conséquence. Parmi ces objectifs, le développement des énergies renouvelables produites et consommées localement est une priorité pour la Ville de Paris. Les actions de la Ville depuis plusieurs années ont été importantes et volontaristes avec dans un premier temps la création du dispositif « Quartiers populaires à énergie positive » initié dans le cadre du Budget Participatif de 2016, le dispositif QPEP prévoyait de produire de l’électricité ou de l’eau chaude de manière écologique et économique, pour contribuer à lutter contre la précarité énergétique dans les quartiers populaires. C’est le collectif citoyen Enercit’if qui a été désigné par le Ville de Paris pour porter et développer ce programme. Il a permis la création de 15 centrales solaires photovoltaïques réalisées sur bâtiments publics et HLM, la puissance installée totale est de 730 KWc. Aujourd’hui la Ville de Paris constitue le top départ du grand plan solaire 2030 au travers d’un ambitieux programme intitulé « Energieculteurs » visant à termes l’ensemble des toits des bâtiments publics parisiens où cela est possible, de centrales de production solaires. Cette première phase du projet prévoit sur d’installer 6000 m2 de panneaux solaires, sur 12 000 m2 de toitures, repartis sur 15 sites repartis à Paris. Les travaux de 3 centrales seront réalisés en régie directe dès l’été 2023 et 12 autres unités seront soumises à un appel d’offre, leur construction est prévue à l’été 2024 . Ce programme de production d’une énergie renouvelable locale, en circuit court, permettra de réduire de façon conséquente les factures énergétiques, d’augmenter la part des ENR dans la consommation électrique et de consolider un réseau parisien de production et d’approvisionnement d’énergie renouvelable parisien.

Les projets

Trois toitures accueilleront des installations bio-solaires, combinant panneaux et végétalisation, les autres seront exclusivement dotées de panneaux. Toutes ont vocation à être raccordées directement aux bâtiments, et ainsi produire une part importante de l’énergie consommée par l’équipement. Concernant le montage des projets, trois toitures seront développées en régie (pour un investissement estimé à 175 000€), et les douze autres seront réalisées en concession de service. C’est là la grande innovation du dispositif : pour éviter la multiplication de très petits projets peu susceptibles d’intéresser les opérateurs, les surfaces ont été réunies dans un seul et même lot de douze toitures. Par ailleurs, dans la mesure où l’opérateur ne pourra pas se rémunérer sur la revente d’énergie,compte tenu du modèle retenu d’autoconsommation, une redevance indexée sur la productivité des installations sera versée à l’opérateur chaque année par la Ville pendant la durée de la concession (15 ans). En contrepartie, le concessionnaire sera chargé de réaliser l’investissement (fourniture et pose de panneaux solaires), la mise en service, l’exploitation et la maintenance des installations. À l’issue de la concession, la Ville sera propriétaire des installations. La procédure de sélection du concessionnaire a été lancée le 18 janvier dernier, et a vocation à se poursuivre tout au long de l’année 2023. Le lauréat sera connu à l’issue de la commission en tout début d’année 2024. Les premières réalisations sont attendues dans le courant de l’année 2024. Concernant les centrales en régie, les travaux d’installation seront réalisées dès 2023. Un comparatif et une analyse des deux modèles (régie/concession de service) permettra de retenir le montage le plus pertinent pour la saison 2 d’EnergieCulteurs. Cette seconde édition aura également vocation à associer des tiers publics et privés. Les partenaires du Pacte « Paris Action Climat Biodiversité » sont d’ores et déjà impliqués dans l’élaboration du dispositif.