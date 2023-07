Paris : l'agenda des courses à pied en 2023

Tout au long de l'année, Paris et les villes voisines proposent une multitude de courses à pied, à réaliser seul ou en équipe. Découvrez l'agenda.

- La Parisienne - Du 8 au 10 septembre : Un rendez-vous annuel 100% féminin à ne pas rater ! Embarquez votre mère, sœur, cousine, collègue… et lancez-vous pour un week-end de folie. Ce festival sportif de 3 jours est gratuit (excepté la course) et ouvert à tous, axé autour de la femme, du sport, de la santé et du bien-être dans un cadre prestigieux.

- Triathlon des Roses - 16 septembre : Créé en 2014 par la Fondation ARC pour la recherche sur le cancer, le Triathlon des Roses est un événement sportif et solidaire accessible à toutes et tous, dédié à la recherche sur les cancers du sein, à l’occasion du lancement d’Octobre rose.

- Memo Run - 16 et 17 septembre : L'association France Alzheimer organise sa première course "MEMORUN" à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la maladie. . Pour cette première édition, l’événement aura lieu sur 2 jours, les 16 et 17 septembre 2023, dans le bois de Vincennes.

- Iconic Home Race - 22 septembre : Depuis 135 ans, l’Union pour l’Enfance est engagée dans une course d’endurance pour protéger les enfants. Participez à la prochaine étape du 22 septembre.

- Course "Enfants sans cancer" - 24 septembre : Le dimanche 24 septembre 2023, la 12e édition de la course solidaire « Enfants sans Cancer » aura lieu au Domaine national de Saint-Cloud. Cet événement, organisé par l'association "Imagine For Margo" et dont la participation sera aussi possible en connecté depuis l‘endroit de votre choix, aura pour objectif de récolter un maximum de dons afin de soutenir la recherche contre le cancer des enfants, première cause de décès par maladie en France et en Europe !

- Mud Girl - 30 septembre et 1er octobre : Challengez-vous sur un parcours de 17 obstacles : boue, escalade… tout y est pour passer une journée de folie. Pas de chrono, juste du fun !

- Les 20kids de Paris - Samedi 7 octobre : Pour cette 5ème édition, les 20kids de Paris auront lieu le samedi 7 octobre sur le Champ de Mars. Une version connectée est également proposée aux enfants qui ne peuvent pas se déplacer au village et qui recevront une récompense à la maison.

- 20km de Paris - Dimanche 8 octobre : La 45ème édition aura lieu le 8 octobre prochain sur le thème du Cirque. En version présentielle sous la Tour Eiffel, c'est la plus belle classique parisienne avec ses monuments historiques, ses 20 orchestres tout au long du parcours, ses départs par vagues pour une fluidité idéale, son plateau Elites qui fait la part belle aux tricolores et son arrivée mythique aux pieds de la Tour Eiffel !

- Course & marche solidaire : “En baskets avec Paulette” - Dimanche 8 octobre : Envie d’allier sport et solidarité ? Tentez l’expérience de courir en binôme en participant à la course et marche solidaire « En baskets avec Paulette » pour nous aider à lutter contre l’isolement de nos aînés le dimanche 8 octobre à Paris !

- Semi-marathon de Vincennes - Dimanche 22 octobre : La saison des semis débute à l'automne et certaines dates se confirment. Celui de Vincennes est déjà dans les listings des plus motivés alors, prenez votre place dans le cortège.