Luc-la-Primaube. Rand’Oxygène dans le Jura

Le club Rand’Oxygène a récemment rassemblé 32 de ses membres pour partir à la découverte du Jura autour de la station Les Rousses. Logés dans un centre de vacances, les randonneurs ont pu randonner directement au départ des Rousses ou prendre la voiture pour découvrir les sites pittoresques de la région : les cascades très nombreuses dans cette région verdoyante et très boisée comme à Beaume-les-Messieurs où les célèbres cascades du Hérisson, randonnées avec plus de dénivelés pour atteindre des crêtes à Bellefontaine ou au sommet de la Dôle (1 670 m) d’où l’on peut jouir d’un large panorama sur le lac Léman et le versant suisse du Jura. Le Jura offre aussi la possibilité de découvrir de nombreuses grottes comme celle de la reculée de Beaume-les-Messieurs. Les séjours de Rand’Oxygène associent toujours randonnées et découverte des spécialités culturelles des régions visitées. Pour le Jura, plusieurs musées révèlent l’activité économique réputée du passé : la fabrication des pipes et la taille des diamants à Saint-Claude, le musée de la lunette à Morez. Les activités économiques qui persistent sont : la fabrication du fromage et plus particulièrement le comté et le morbier dans des coopératives baptisées localement fruitières très intéressantes à visiter (l’ancien fort des Rousses et ses bâtiments servent de caves d’affinage), la viticulture pour la production des vins d’Arbois dont le réputé vin Jaune. La météo moins clémente en milieu de semaine a permis aux randonneurs d’organiser librement leur journée : repos, shopping, baignade à la piscine couverte du centre, parties de boules animées. Clôture des journées bien remplies autour d’un apéritif dans la bonne ambiance du club et qui se sont terminées par des soirées de jeux, karaoké, danse. Merci à l’équipe d’animation pour l’organisation de ce séjour et tout spécialement à Hervé. Prochain rendez-vous à l’assemblée générale le 15 septembre au Centre social.