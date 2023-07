Valady. Une aventure cycliste inoubliable

L’Entente cycliste du Vallon et du Dourdou (ECVD) et l’IME de Cransac ont vécu une véritable idylle autour d’un projet porté par les éducateurs de l‘établissement dans le cadre de la sensibilisation à l’activité physique et sportive.

Encourager les enfants en situation de handicap à se dépasser et à repousser leurs limites, tel était l’objectif à travers un Tour du Vallon à vélo proposé à une douzaine de jeunes enthousiasmés. Quelques séances d’entraînements ont été bien utiles pour bien maîtriser la conduite à vélo et respecter les règles de sécurité sur la route.

Et puis, le grand jour est arrivé ! Vêtu de tenues identiques offertes pour l’occasion par les parents et amis de la fondation Opteo, le peloton s’est élancé sur les routes du Vallon pour une aventure de trois jours qui restera gravée dans les mémoires.

Les étapes furent longues et difficiles mais aucun n’a renoncé, faisant preuve d’un courage et d’une persévérance qui ont forcé l’admiration des accompagnateurs.

Les routes sinueuses et les virages prononcés ont ajouté une dose d’adrénaline aux sensations. L’arrivée à Clairvaux restera un moment fort pour eux, accueillis par une salve d’applaudissements et une haie d’honneur par la centaine de salariés de l’Esat. "Quand est-ce qu’on recommence ?". La question posée par les enfants aux accompagnateurs de l’ECVD en fin de parcours a fait chaud au cœur de ces bénévoles touchés par l’affection et la gentillesse manifestée à leur égard tout au long du périple. La réponse coula de source : "L’année prochaine bien sûr !".