Aveyron : une enquête grandeur nature vous attend pour élucider un meurtre au Château de Montarnal

Une compagnie de théâtre va interprêter les suspects, ça sera à vous de découvrir le vrai coupable.

Les comédiens présents seront autant de suspects que les spectateurs devront interroger pour tenter de démêler le vrai du faux. À commencer par Lady Claquepieds-Sombrez, la propriétaire du château, le Colonel Sombrez, son mari, inquiétant militaire à la retraite, ou encore la Tante Ursule, qui habite là aussi, mais n’est la tante de personne.

Que cache Miss Tique, l’étrange secrétaire du défunt ? Et le Docteur Précis, ce voisin un peu sans-gêne, habitué de la maison ? Les réponses seront-elles à trouver du côté du maître d’hôtel, le très poli Marius Ford ? La coupable est-elle Emma, la domestique qu’on vient de licencier ? Que penser d’Anselme, le jardinier, qui élève soi-disant des serpents ? Ou de Popotte, le cuisinier débonnaire ?

Les personnes souhaitant tenter de résoudre l’énigme sont attendues mercredi 2 août 2023 à 21 heures dans les venelles du village médiéval et dans la cour du château de Montarnal qui vont se transformer en Cluedo Géant avec la truculente troupe. Entrée à libre participation.

Une compagnie spécialisée dans le spectacl interactif

"Les Pêchus", compagnie de Théâtre orléanaise, est spécialisée dans le spectacle vivant et interactif. Elle part du principe que le théâtre peut trouver sa place partout, et auprès de tous les publics. C’est ainsi qu’après avoir joué avec succès à Montarnal et à Sénergues ces dernières années, plusieurs pièces de théâtre dont Le bal des Voleurs, La Sicilienne ou encore le Songe d’une Nuit d’Été, elle revient cette année avec Les Coins sombres du château, un jeu interactif théâtral, dans lequel le public est invité à devenir enquêteur et à élucider une histoire d’assassinat.