Villefranche-de-Rouergue. Appel a candidature pour intégrer le comité éthique du CH

Le comité consultatif d’ethique du centre hospitalier a été créé en avril 2010. Il a pour mission d’identifier les problèmes éthiques rencontrés dans l’établissement, de produire des avis à partir de thèmes généraux ou, plus souvent, de situations spécifiques

quand est en jeu un dilemme éthique, de favoriser la réflexion sur le sens du soin, et de diffuser ses réflexions. "Son rôle est de réfléchir aux questions qui portent sur le sens et les limites des actions à partir de situations complexes ou inédites qui confrontent les professionnels au doute quant à la conduite à adopter".

Instance pluridisciplinaire

"C’est une instance pluridisciplinaire qui réunit des soignants et des non soignants, des personnes extérieures à l’établissement et des membres du Centre Hospitalier, des personnes en activité et des retraités, afin que sa réflexion collective soit la plus large et le plus riche possible. L’important n’est pas la position sociale mais l’humanité", indique la structure.

Les personnes qui souhaitent participer aux travaux du comité sont invitées à rédiger une lettre de motivation et de présentation, avec une adresse mail et/ou un numéro de téléphone. Elle doit parvenir avant le 30 septembre 2023 à l’adresse mail suivante :

secretariat.direction@ch-villefranche-rouergue.fr ou par envoi postal : Direction générale du centre hospitalier (Comité éthique), Avenue Caylet BP 299, 12200 Villefranche-de-Rouergue.