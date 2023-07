Le Nayrac. Beaucoup de monde pour le repas truite-aligot

Les sections gym et musique du Foyer Rural unissent leurs efforts pour organiser le repas truite-aligot du mois de juillet. Après l’installation des tables, chaises, assiettes et couverts, les cuisinières et cuisiniers se mettent en action. La cuisson des truites aux lardons nécessite un savoir-faire qui est maintenant parfaitement maîtrisé et qui, cette année encore, a été remarquée par les nombreuses personnes qui avaient réservé leur place et qui appréciaient aussi l’aligot qui filait bien haut… Les membres de la section gym rappellent leurs randonnées du lundi soir qui permettent de découvrir les alentours du village tandis que les musiciens animent les hameaux ou les quartiers du Nayrac le mardi matin et font perdurer les airs traditionnels.