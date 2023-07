La NASA lance sa plateforme de streaming cet été

(ETX Daily Up) - Après Apple TV+ et Disney+, voici NASA+. L'agence spatiale américaine lance sa propre plateforme face à un engouement grandissant pour l'univers sur les réseaux sociaux.

Et une plateforme de streaming de plus ! Cette fois-ci, direction les étoiles avec la NASA qui compte bien se frayer un chemin dans le monde du streaming. Baptisée NASA+, la nouvelle plateforme de streaming de l'agence gouvernementale américaine pourrait être lancée cet été, bien qu'aucune date n'a été évoquée pour le moment.

Selon la vidéo de présentation, disponible sur la chaîne YouTube de la NASA, la plateforme sera gratuite, sans publicités et adaptée pour tous les âges. NASA+ sera également accessible sur l'application de la NASA aussi bien sous iOS que sous Android, sur mobile, site web et tablette numérique ainsi que sur Roku, Apple TV et Fire TV.

"Nous mettons l'espace à la demande et au bout de vos doigts avec la nouvelle plateforme de diffusion en continu de la NASA. La transformation de notre présence numérique nous aidera à mieux raconter comment la NASA explore l'inconnu dans l'air et dans l'espace, inspire par la découverte et innove pour le bien de l'humanité", a déclaré Marc Etkind du Bureau des communications de la NASA dans un communiqué.

Au programme : des séries de vidéos originales, des vidéos en direct et des émissions sont attendues.

Les contenus à propos de l'espace ont rencontré un succès sur les réseaux sociaux. Sur TikTok, le hashtag #Nasa cumule plus de 16 milliards de vues. Sur Instagram, le compte officiel de la NASA est suivi par 94,4 millions d'abonnés.

Sur son site encore en version bêta, la NASA propose déjà des expériences immersives, des images et des informations sur les différents projets en cours.