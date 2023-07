Violents orages : les impressionnantes images du déluge et de l'activité électrique en Occitanie cette nuit

De violents orages ont secoué plusieurs départements d'Occitanie dans la nuit de jeudi à vendredi.

Les Hautes-Pyrénées, le Gers et la Haute-Garonne, avec les Pyrénées-Atlantiques, étaient en vigilance orange aux orages jeudi soir. Mais les intempéries ont également été très importantes en Ariège, dans les Pyrénées-Orientales et l'Aude.

L'Observatoire français des orages et des tornades, Keraunos, a comptabilisé 2 818 éclairs dans le ciel du sud de la France dans la seule soirée de jeudi. Les Pyrénées-Orientales ont vu passer le plus d'éclairs (718 impacts) avec l'Ariège (514 impacts) et les Hautes-Pyrénées (495 impacts).

Des flashs incessants illuminaient la nuit comme en plein jour par moments :

\u26a1 Images montrant l'activité électrique impressionnante sous les orages qui viennent de balayer le Roussillon, ici depuis Collioure. (\u00a9 Croquette Poutoutou) pic.twitter.com/fNKjSaCJZf — Météo Express (@MeteoExpress) July 27, 2023

Les orages ont été accompagnés de pluies fortes et de d'importantes rafales de vent, donnant naissance à un véritable déluge. Les images dans les départements d'Occitanie les plus touchés :

\u26c8 De forts orages balayent actuellement l'Aude et les Pyrénées-Orientales avec pluies intenses & rafales de vent. Images de Couiza dans l'Aude. (\u00a9 Estelle Riquet) pic.twitter.com/jEeATXPepd — Météo Express (@MeteoExpress) July 27, 2023

\u26a1 De puissants orages balayent l'ensemble de la frange littorale de l'Aude et des Pyrénées-Orientales. Images des violentes rafales de vent à Canet-en-Roussillon. \ud83d\udca8 (\u00a9 Christophe Krol) pic.twitter.com/FHsbEvhw2I — Météo Express (@MeteoExpress) July 27, 2023

\u26a1 Les orages s'intensifient en Ariège avec pluies intenses et risque de grêle, ici une vue accélérée depuis Aleu. Ils progressent vers l'Aude. (via @Jimmy4033Olin) pic.twitter.com/mpXroGJpOG — Météo Express (@MeteoExpress) July 27, 2023

35 départements en jaune ce vendredi

L'activité orageuse quitte le sud du pays ce vendredi 28 juillet 2023 et va concerner une partie du nord et de l'est. Météo France a placé 35 départements en vigilance jaune.

Les 35 départements en vigilance jaune ce vendredi. Capture - Météo France

Pour l'instant, 24 départements de l'est du pays sont maintenus en vigilance jaune pour samedi 29.