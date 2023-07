Nord-Aveyron : le parc arboretum de La Barthe a été sélectionné pour le concours national "Jardins secrets"

Il est situé sur la commune de Brommat. Le verdict de ce premier concours est attendu au mois de décembre

La Société nationale d’horticulture de France (SNHF) organise un concours de jardins d’agréments/jardins secrets. Dans ce cadre le parc arboretum de La Barthe a été retenu pour participer à ce concours. À cette occasion le parc arboretum de La Barthe a ouvert son portail le 17 juillet dernier aux représentants de la SNHF.

Créé en 1995 par Bernard et Ghislaine Gagnant, la propriété de près d’un hectare datant de 1840 est organisée en terrasses surplombant la vallée de La Truyère. Le parc réunit des expressions végétales de tous les continents, notamment de l’hémisphère nord. Avec son épouse, Bernard Gagnant a travaillé sur plus de 1 500 sujets (érables, hortensias, pivoines, rosiers, cornouillers, viornes…) et 920 taxons (unités génétiquement identifiées).

Le jury, sous la direction de Madame Anne-Marie Slezec, vice-présidente et de Monsieur Jacques Bonnard avait pour mission de renseigner une fiche d’évaluation à l’issue de la visite.

De par ses commentaires, ses explications, sa passion Bernard Gagnant a su retenir l’attention de tous.