Le Monastère. Sortie des Calandres du Monastère au point sublime

Le dimanche 23 juillet avait lieu la deuxième sortie du Club des Calandres du Monastèreau point Sublime.

32 membres adhérents et leurs 17 voitures anciennes étaient présents au départ, place de la mairie du Monastère. Au programme : visite de la Maison des vautours avec un guide qui a présenté la réintroduction des vautours dans la région, les observer ainsi que leur mode de vie. La visite guidée terminée, nous avons fait un apéro avant de rejoindre le restaurant "Les Douze" à Meyrueis dans les Gorges de la Jonte. Après le délicieux et copieux repas ainsi que l’animation du restaurant "alcootest" qui consistait à souffler dans un moulin gradué sur ses hélices, souffler le plus fort possible et le moulin devait donner une valeur, le pot-aux-roses étant que de la farine se projetait au visage de l’utilisateur ! Ce qui n’a pas manqué de faire rire toute l’assemblée. Nous sommes ensuite repartis en direction du "Point Sublime" point de vue dominant les Gorges de la Jonte en offrant un magnifique Panorama.

Nous nous sommes enfin arrêtés sur une aire de repos non loin de Bertholène afin de faire le pot de l’amitié et de se dire à bientôt pour de nouvelles escapades.