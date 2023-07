Camjac. Deux jours de festivités à venir

Le comité des fêtes de Camjac propose 2 jours de festivités les 5 et 6 août. Une restauration rapide pour le samedi (5 août), avec "Duo La Purée" et "Podium Equinoxe". Dimanche (6 août), la journée commence par un déjeuner avec 3 choix possibles : Tripous, tête de veaux, où côte de porc. Concours de pétanque, avec un jet de but prévu à 14 h 30. Le repas en soirée se fera sans réservation (17 €). Les organisateurs proposeront un repas complet avec de la truffade et jambon à la broche. L’animation sera assurée par "la Chansonnette", qui permettra à chacun et chacune d’entamer quelques pas de danses.