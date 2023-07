Rodez. "Hors les murs" à Salles-la Source : Mc Enroe ou l’ombre de Pierre Soulages

Il fut l’assistant de Pierre Soulages pendant 40 ans. De leur relation, il a aussi tiré des photos à découvrir cet été à Salles-la-Source. Dans l'intimité de l'artiste.



Dans le cadre de la route Soulages, l’association "Développement de la photographie dans le Vallon" en lien avec le centre d’art photographique Pierre Soulages, a mis sur pied l’exposition "Hors les murs". Une cinquantaine de toiles ornent Marcillac, Goutrens ou encore Salles-la-Source. C’est là que Dan Mc Enroe qui fut l’assistant de Pierre Soulages, expose douze toiles où l’on voit les outils du peintre. Entretien.

D’où venez-vous ?

Né dans une ville au Nord du Michigan, j’ai beaucoup voyagé : j’ai vécu un an en Allemagne quand j’avais 2 ans et demi, dans plusieurs endroits aux États-Unis, en Irlande pendant un an et je suis venu en France à Montpellier.

Comment s’est faite la rencontre avec le maître de l’outrenoir ?

Quand j’étais à Paris, une connaissance était au courant que je savais faire de la peinture en bâtiment et des choses utiles. Son beau-frère venait d’ouvrir une galerie et avait besoin de quelqu’un pour monter les expositions et faire la manutention. Après un ou deux ans de travail à ses côtés, Pierre, qui le connaissait très bien, lui a demandé : "Est-ce que vous connaissez quelqu’un qui pourrait m’aider, un assistant ?" Et la connexion fut établie.

Comment étaient vos rapports ?

Pierre et Colette ont pile l’âge de mes parents, il y avait des échanges qui étaient un peu de cette nature-là. Parfois, il me montrait des choses, si je ne connaissais pas, il m’expliquait. Le jour où je l’ai rencontré il m’a dit quasiment de suite : "Dan, ici c’est un atelier, donc on se tutoie".

Quel était le fonctionnement dans son atelier ?

Des règles simples : il n’aime pas laisser visible autour de lui des choses faites récemment. Il ne s’inspirait pas de ce qu’il avait fait hier. Donc quand on rentre dans son atelier, c’est comme un grand vide. Mon travail au départ consiste à équiper la toile sur le châssis, préparer la pâte qui est un mélange de peinture à l’huile noire d’ivoire et une pâte qu’il fait fabriquer pour augmenter le volume mais ne colore pas. Je l’assistais avant qu’il commence le travail en mettant la toile sur les tréteaux et la couche de peinture sur la toile. Quand on la posait au sol, il attaquait avec le couteau et j’étais à côté pour nettoyer. Il pouvait aller plus rapidement, j’étais là pour faciliter les choses. Aussi, quand il avait des gens qui venaient pour des visites, il restait avec eux assis et il me disait : "Dan, montre telle toile". J’avais plusieurs fonctions à l’atelier et je l’aidais pour mettre sur pied les expositions. C’était pour moi le plus intéressant car le montage des expositions était un défi.

Comment travaillait-il ?

Il avait un bloc de papier sur son bureau. Il prenait des bouts de papiers et faisait des tout petits dessins. C’était, à mon avis, sa manière de voir dans quelle direction il allait mais il ne s’en servait pas pour démarrer. Je ne l’ai pas vu structurer la toile en utilisant des esquisses. Il avait pris la matière pour les semelles de chaussures et des boîtes de cigares, il faisait comme un sandwich, par la suite un manche quelconque. Il me disait : "Dan, il nous faut une lame de telle taille ou avec tel type de matière…" Par exemple, les lames utilisées par les gens qui font le papier peint, qu’on achète en bobine, parfois je coupais et je le montais sur un manche. C’étaient les outils du quotidien.