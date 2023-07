Yaka’Venir à Espalion, que du plaisir gratuit pour les enfants !

L’animation gratuite pour les enfants, Yaka’Venir, continue ses activités jusqu’au jeudi 10 août.

Le mardi 25 juillet, un circuit de karts à pédales était installé le long du Lot, sur l’esplanade du Foirail. Les enfants se découvraient l’âme de pilotes de courses en évoluant sur le circuit réalisé pour l’occasion. Ce même jour, durant toute la journée, un parcours de tyrolienne et un mur d’escalade étaient installés pour le plus grand plaisir des enfants en quête de sensation et d’aventure.

Le jeudi 27 juillet, au Foirail, un atelier de dessins se tenait le matin où les enfants pouvaient réaliser des armoiries et blasons. L’après-midi, le château de Calmont d’Olt accueillait les enfants avec des jeux et une visite guidée.

L’après-midi, sur le site de la Grave, une animation de buggy radio commandé était proposée. Les enfants, avaient le chois entre deux parcours – un circuit et un parcours d’obstacles – guidaient avec maîtrise et adresse des buggys télécommandés.

La suite du programme

Les prochains rendez-vous sont le mardi 1er août, au Musée des Mœurs et Coutumes, entre 14 heures et 16 h 30. Il sera proposé un jeu de piste au sein du musée mais aussi différentes animations et une découverte des cultures du monde .

Le jeudi 3 août, au jardin des petits arbres, à 11 heures, un atelier d’armoiries et blasons se tiendra de 11 heures à midi.

L’après-midi, de 12 h 30 à 19 h 30, au château de Calmont d’Olt, des animations et une visite guidée seront proposées (1).

Le mardi 1er août, des jeux en bois "Les Maîtres du jeu" seront proposés au Jardin de L’Europe de 14 heures à 18 heures.

Le jeudi 10 août, deux animations se dérouleront : kart à pédales, au Foirail, de 14 heures à 18 heures et animation Slot Racing Circuit électrique, place du Marché, de 14 heures à 18 heures. Réservation 3 jours avant auprès de l’office du tourisme au 05 65 44 10 63.