A Espalion, mettez un peu d’Art sur votre chemin de terre comme dans votre vie

L’Association Cle et Cit’Art organise l’Art en Chemin à Espalion visant à inciter le public à aller découvrir le travail des artistes peintres, auteurs, photographes, musiciens… locaux !



Devenu national, le concept est né à l’initiative de l’écrivain Alain Bron en Ardèche dès 2006 où il crée un premier chemin d’art avant de renouveler le principe dans une dizaine de communes de l’Oise.

L’Art en Chemin utilise le prétexte des promenades et des randonnées afin que les citoyens de tous âges se rejoignent autour de l’art, du patrimoine et de l’écologie. Le thème retenu de cette année est "pas sage ou passage". Au cœur des actions se situe la création mais surtout le lien social.

Un large panel d’artistes locaux

Après une mise en place réussie à Cordes-sur-Ciel, l’idée d’une création sur Espalion a germé chez Monique Bonicel et son association Cle et Cit’Art qui a fédéré une vingtaine "d’artistes" locaux dans des domaines variés mais soucieux de travailler ensemble sur ce projet. On y retrouve les artistes peintres dans des registres variés : Christine Barrès, Alain Bessière, Monique Bonicel, André Fialip, Daniel Fosse, Charly Martinez, la Mas de Boraldette centre pour polyhandicapés à Saint-Côme, Martine Moncet, Patrick Perret, Xavier Piton ; des photographes : Monique Bonicel, Jean Bouldoire, Dominique Cros-Pophillat, Marie Hélène Falgous, Bernard Moncet, Estève Pacchioni ; une musicienne : Marie-Emmanuelle Hérouard-Malavergne (violon alto). La littérature et la poésie ne sont pas oubliées avec Alain Bron, Nicole Pradalier, l’association Marie Laurens et fille, l’Atelier de l’écrit libre, Muriel Romana…

Le parcours mis en place, depuis ce samedi, dans le cœur historique de la ville part du jardin du début du Foirail, suit la rue Arthur-Canel, passe le Pont-Vieux, remonte vers le quartier de la Grave par la promenade Pierre Dujols… et plus largement tout le long du Lot. Il restera en place jusqu’au 15 octobre.

Deux journées événements

Une manifestation improvisation sur l’Art en Chemin avec Marie-Emanuelle Hérouard-Malavergne violon alto et Nicole Pradalier texte "L’autorité des choses" est déjà programmée pour le 11 août à 18 heures sur la placette la Grave et le 12 août, toujours à 18 heures, au jardin de début du Foirail. (Entrée libre, le chapeau sera à votre générosité)

Venez nombreux parcourir "l’Art en Chemin" sur le chemin à Espalion du 28 juillet au 15 octobre. L’Art en chemin sera reconduit chaque année.