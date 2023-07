Marcillac-Vallon. Escapade estivale à la Frégière pour le Relais petite enfance

Le Relais petite enfance (RPE), géré par l’association Familles Rurales de Marcillac, a récemment organisé "un grand voyage" au domaine de La Frégière à Clairvaux pour remercier toutes les personnes qui participent activement à la vie du Relais.

Assistantes maternelles, parents, enfants… 33 jeunes bambins et 23 adultes ont profité pleinement de ce moment de divertissement et d’échanges dans un magnifique cadre naturel en compagnie de la très accueillante équipe de La Frégière.

Au programme de cette belle matinée, visite et découverte du centre équestre, escapade en poneys, balade en calèche et pique-nique. "Cette sortie a fait le bonheur des enfants et de leurs assistantes maternelles qui n’ont de cesse de vouloir proposer un accueil de qualité aux familles qu’elles reçoivent" indique l’animatrice Maeva Cayla, profitant de l’occasion pour rappeler que "les professionnelles de la petite enfance du RPE ont à cœur de se former régulièrement pour répondre au mieux aux besoins des enfants et accompagner les familles au quotidien".

Cette année, trois sessions de formation leur ont été proposées sur Marcillac. Au cours du mois de juin, 9 assistantes maternelles ont participé à la formation sauveteur secouriste du travail. Une prochaine session prévue en septembre leur permettra d’aborder les principaux apports des neurosciences affectives et sociales sur le développement du cerveau de l’enfant. "La profession d’assistante maternelle, essentielle pour l’accompagnement des enfants et de leur famille, reste encore trop méconnue" ajoute Maeva Cayla qui précise que ce métier est en perte de vitesse sur le territoire Conques-Marcillac. C’est la raison pour laquelle elle lance un appel à toute personne pouvant être intéressée par "cette belle aventure" en l’invitant à contacter le Relais petite enfance où elle sera guidée par l’animatrice sur les différentes étapes pour accéder à l’agrément. Contact : 05 65 58 80 12.