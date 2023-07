Baraqueville. La ligue de l’enseignement s’installe au lac de Lenne pour ses rencontres estivales

Comme chaque année les regroupements des ACM (accueils collectifs de mineurs) affiliés à la Ligue de l’enseignement Aveyron se donnent rendez-vous sur les terres baraquevilloises autour du lac du Val de Lenne, pour une rencontre ludique sur le thème cette année d’un rassemblement aquatique et sportif. L’important pour ces enfants des 12 centres de loisirs forts de 50 animateurs et de près de 200 enfants de Capdenac à Saint-Beauzély en passant par Conques, se rencontrer et le faire avec leurs animateurs. Du tir à l’arc, du big paddle, du canoë, de la baignade autant d’activités qui auront rythmé cette passionnante journée. La commune de Baraqueville, la maison des jeunes baraquadabra pour l’accueil et l’implication du Pays Ségali qui organise des activités similaires pour les petits (3/6 ans) auront donné tous son sens à ces rencontres estivales.