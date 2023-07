Samuel Forey en dédicaces à la Maison de la presse de Laissac le 25 juillet

Le reporter présentera son dernier ouvrage pour une séance de dédicaces.

La saison estivale démarre avec un premier évènement à la Maison de la presse de Laissac et la venue le mardi 25 juillet de 9 heures à midi de Samuel Forey pour une séance de dédicace. Reporter et journaliste résidant aujourd’hui à Jérusalem, il fera découvrir au public son premier ouvrage Les Aurores incertaines.



Carnet de route et récit initiatique, ce livre nous emmène au cœur des tourments de ce début de siècle. C’est aussi une quête intime qui passe par l’Aveyron, d’où est originaire la famille de sa mère. Un premier bel évènement à ne pas manquer à la Maison de la presse de Laissac.