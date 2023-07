Trains pas cher : 300 000 billets à prix réduit pendant 48 heures, et toujours des trajets à 1 € en Occitanie

En plein chassé-croisé des vacances, la SNCF met en vente ces 300 000 billets de ce lundi 31 juillet au mardi 1er août pour les destinations prisées des touristes.

29, 39 ou 49 € suivant les trajets pour les Intercités et les TGV à destination des grandes villes et des stations touristiques, pas plus : la SNCF a lancé ce lundi une "vente flash" de 300 000 billets de train à petits prix pour le mois d'août. De plus, "on vous offre la 1ère classe pour 1€ de plus seulement", ajoute la réclame. Une nouvelle offre promotionnelle s'ajoutant à celle des 200 000 billets de train Intercités à petit prix, prolongée jusqu'à fin août, précise France Bleu.

Des promos avant des hausses ?

Mais ces offres promotionnelles se font dans un contexte de hausse du prix des billets de train, rappelle Capital, comme celle des prix plafonnés en seconde classe qui vont augmenter de 10 euros le 29 août pour les quelque 5 millions de foyers détenant une carte SNCF Avantage, une hausse détaillée par Midi Libre. Selon un rapport de Greenpeace sorti ce mois de juillet, voyager en train coûte 2,6 fois plus cher que l'avion.

1 euro "le petit train qui court dans la campagne" occitane

En attendant, l'évasion est garantie si vous sortez des grandes destinations touristiques et voyagez sur des petites lignes, dans un "petit train qui court dans la campagne", comme chantaient les Rita Mitsouko. En Occitanie, bien souvent, ça ne vous coûtera qu'un petit euro ! Par exemple, la ligne TER Béziers - Millau - Saint-Chély d'Apcher, que le Parc naturel régionale des Grands causses vante comme un balade touristique.

Et là, cette offre promotionnelle n'est pas du ressort de la SNCF, mais de la région Occitanie.