Villecomtal. Une quarantaine d’aînés de sortie au cabaret Le Garden Palace

Quarante-cinq adhérents et amis du club de l’Amitié Villecomtal-Mouret ont pris récemment la direction de Clermont-Ferrand pour une sortie au cabaret Le Garden Palace qui est aujourd’hui l’un des rares d’Auvergne, implanté dans un parc de près de 12 hectares en pleine nature.

Arrivés en fin de matinée et accueillis par le personnel, les convives ont tout d’abord dégusté l’apéritif de bienvenue. Puis, ils ont vite été entraînés dans une ambiance festive de music-hall. Ils ont découvert une revue de haute qualité, intitulée "Champagne", attractive et diversifiée mêlant la chanson, l’émotion et les performances d’une troupe d’artistes internationaux : danseuses, chanteuses, chanteurs, illusionnistes, acrobates. Un excellent repas a été servi avec une cuisine maison composé de produits locaux.

Ce fut un agréable moment de détente et de convivialité apprécié par l’ensemble des participants. En fin d’après-midi, le trajet du retour s’est déroulé dans une très bonne ambiance grâce à la participation de nombreux chanteurs et conteurs de blagues.

Prochaine rencontre : l’assemblée générale annuelle du club aura lieu ce mardi 9 avril, à 11 heures, à la salle des fêtes de Mouret.

Elle sera suivie du repas chevreau à l’oseille préparé et servi par Chantal.