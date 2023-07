Naucelle. Une arche culturelle supplémentaire entre les deux Ségalas

La date du 29 juillet 2023 restera à jamais gravée avec l’inauguration de la "marche du temps". Une œuvre remarquable déposée sur la place des Arthèsiens était inaugurée en grande pompe, un projet conçu par un artiste talentueux Nicolas Bonnafous. Karine Clément, maire du village et présidente du Pays Ségali.

Ce projet traverse le Viaur était mené de concert avec la commune de Bernac, et Moularès, avec un groupe de travail, composée pour Naucelle de Léo Savy et Catherine Cazelle (coprésidente des Cisterciens en Rouergue). Les moines de l’abbaye de Bonnecombe ont parcouru pendant six siècles, pour s’approvisionner en blé produit sur leur propriété de Bernac et Moularès.

Karine Clément remerciait "Marianne un enfant, Claire une adulte et Léo un aîné, ils ont marché sur les tomettes d’argile du monument vertical. Je veux mettre en lumière, cette famille d’origine d’Alep en Syrienne, réfugiée au Liban, arrivée à Naucelle en 2016. Ils ont trouvé à leur arrivée tout un réseau de bénévoles disposé à les accueillir pour les aider reconstruire une vie loin du martyr d’Alep. Aujourd’hui la famille vient d’obtenir la nationalité Française. Marianne leur dernière fille est née en France, avec du courage, on peut soulever des montagnes et marcher dans les pas de l’humanité… ".

Karine Clément remerciait en suivant toutes les entreprises qui ont construit cette œuvre intemporelle "qui est une arche culturelle supplémentaire du Viaduc du Viaur et un trait d’union entre les deux Ségalas si sauvages de caractères."