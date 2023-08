Aveyron : l'écologiste Jean-Louis Calmettes espère encore faire interdire le rallye "La Découverte" à Decazeville

Il a organisé une pétition touours en cours qui aurait recueilli plus de 330 signatures.



À moins de deux mois du premier rallye « La Découverte » à Decazeville, Jean-Louis Calmettes espère encore le faire interdire.

Ce dernier a lancé, avec notamment Christian Roussel, élu de la minorité à la mairie de Decazeville, une pétition début mai contre la manifestation, jugée trop polluante. Il annonce avoir recueilli "un peu plus de 330 signatures, dont la majeure partie provient d’habitants du Bassin ou étant originaires du Bassin decazevillois".

Celle-ci a été envoyée mi juillet au maire d’Aubin, au maire de Decazeville, au président de Decazeville-Communauté, au président du conseil départemental de l’Aveyron, à la présidente du conseil régional d’Occitanie, aux partenaires de cette course et au préfet de l’Aveyron.

« Nous souhaitons que ces responsables politiques et leurs services étudient sérieusement nos arguments pour renoncer à accueillir cette course sur ce site fragile », annonce dans un communiqué l’ancien élu Europe Écologie Les Verts (EELV) de Decazeville.

Le collectif pour l’interdiction de la course automobile se dit disponible pour "étayer ses arguments et en discuter".

Selon le militant écologiste, le passage successif des voitures de compétition sur les chemins de La Découverte serait une "catastrophe pour la faune". Il craint également une pollution plus large de l’air. "Ces chemins contiennent encore du plomb et des produits industriels très polluants. Les poussières causées par le passage des voitures seront donc nocives, surtout si les vents les poussent vers la ville."

La pétition n’a, elle, pas été encore clôturée.