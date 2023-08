Marcillac-Vallon. Les cybers-goûters de l’été ont toujours du succès

Les cybers-goûters de l’été ont repris la semaine dernière à la Cyberbase située à la Maison du territoire à Marcillac. Six autres sont prévus en août pour les enfants à partir de 7 ans (6 € l’après-midi ; de 14 heures à 17 heures). Voici le programme : réalisation d’une animation en pixel art (jeudi 3 – vendredi 13 août). Jeux et montages sonores (vendredi 4-jeudi 31 août), visite virtuelle de musées (jeudi 10 août – vendredi 1er septembre). Inscriptions au 05 65 47 05 97 ou par mail : cbbmarcillac@hotmail.fr.

Durant l’été et jusqu’à fin septembre, la cyberbase propose un accès en autonomie à des ordinateurs équipés de divers logiciels et d’une connexion à internet, avec la possibilité de numériser et d’imprimer des documents, les lundis et mardis de 13 h 30 à 17 h 30 et les mercredis et jeudis de 9 heures à 12 h 30.

Aux heures d’ouverture il est possible de bénéficier d’un accompagnement individuel sur un créneau d’une heure pour des usages spécifiques ou des réponses à des demandes particulières. La cyberbase sera fermée du 14 au 25 août.