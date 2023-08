Luc-la-Primaube. Les féminines du Sport Quilles Primaubois à l’honneur

Le challenge féminin, organisé par le club de Sébazac, a eu lieu le samedi 1er juillet sur le terrain du Trauc à cause de la météo.

Lors de cette compétition amicale, exclusivement réservée aux féminines, les équipes furent composées par tirage au sort. Cette année, l’équipe composée de Julie, Charline, Anaïs et Magali du Sport Quilles Primaubois a remporté le trophée. Lors de la finale départementale par équipe pour les jeunes et féminines du 8 et 9 juillet à Lassouts, la doublette Galibert composée de Geneviève et Sylvie est montée sur la troisième marche du podium en catégorie espoir. Un résultat construit tout au long de la saison. La doublette Terral avec Cindy et Laurie se classe 14e en catégorie espoir avec une mention spéciale pour Cindy qui se classe meilleure individuelle de cette journée en catégorie espoir avec 89 quilles. La doublette Causse avec Claudine et Magali, se classe 6e en première série. Pour les jeunes, la doublette Terral, avec Titouan et Lucas se classe 4e en cadet honneur. Une belle saison pour toutes ces équipes et place maintenant aux compétitions individuelles. Les licenciés du Sport Quilles Primaubois ont participé le 23 juillet à Naucelle aux individuels districts. Le club sera également représenté lors des championnats de France individuel à Montpellier et par équipe à Rodez.