Decazeville. 144 nageurs ont fait "chavirer" la piscine municipale

Deux coupes régionales de natation se sont déroulées à la piscine decazevilloise le week-end dernier, apportant beaucoup d’entrain et un vent de fraîcheur.

144 jeunes nageuses et nageurs, issus de 11 clubs (Bagnols-sur-Cèze, Salindres, Céret, Thuir, Souillac, Gourdon, Saint-Céré, Figeac, Fleurance, Marcillac et Decazeville), ont pris part au championnat interclubs, toutes catégories, d’Occitanie, ainsi qu’à la coupe régionale interclubs toutes catégories. La piscine municipale de Decazeville a été particulièrement animée toute la journée.

Très exigeante, la première épreuve consistait à obtenir de bons temps dans les quatre nages, tout en respectant le programme de la fédération, pour se qualifier aux épreuves nationales. Les jeunes de Salindres (Gard) ont été très performants, qualifiant leur équipe filles et leur équipe garçons. Les filles de Gourdon et les garçons de Bagnols-sur-Cèze complètent la délégation qui représentera donc la région Occitanie. Tandis que la coupe interclubs comprenait des équipes mixtes et des équipes mélangées (issues de plusieurs clubs). Les Dauphins decazevillois avaient engagé dix nageurs, avec une équipe mixte locale qui a obtenu un résultat très satisfaisant.

"Nos jeunes progressent mais il est difficile de maîtriser quatre nages, il faut du temps. Je précise que cette double compétition était coorganisée par les Dauphins decazevillois et la Ligue de natation d’Occitanie. Merci aux parents pour leur implication. Les récompenses ont été remises par les élus Ramiro Rocca et Pascal Mazet. Enfin, les dirigeants des clubs présents qui ne connaissaient pas notre secteur ont été étonnés par la qualité de notre piscine en inox qui est homologuée", complète Bernard Dalmon qui porte plusieurs casquettes dont celle de coprésident des Dauphins decazevillois.

On peut ajouter que les clubs lointains ont dormi dans les campings environnants, faisant travailler à leur manière les acteurs locaux du tourisme.